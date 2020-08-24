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Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября
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В лучшем случае форвард выйдет на поле в официальных играх в конце сентября. Перед началом сезона-2020/21 Кокорин перешёл в «Спартак», подписав контракт по схеме «3+1». Однако дебютировать за новый клуб из-за травмы ему пока не удалось.В источнике
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С чего всё начиналось
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Источник: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не раньше конца сентября

Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб "Спартак" не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС Спорт 14:12
Подробнее о событии
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Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября

Metaratings 15:23
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Стало известно, когда Кокорин дебютирует за «Спартак»

Sport.ru 15:15
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ТАСС: Кокорин не сыграет за «Спартак» до конца сентября

Матч ТВ 14:59
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