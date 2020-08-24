Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября

В лучшем случае форвард выйдет на поле в официальных играх в конце сентября. Перед началом сезона-2020/21 Кокорин перешёл в «Спартак», подписав контракт по схеме «3+1». Однако дебютировать за новый клуб из-за травмы ему пока не удалось.