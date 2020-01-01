Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября
Новоиспеченный нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин проведет свой первый матч во второй половине сентября. Об этом сообщил источник, знающий о травме игрока.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб "Спартак" не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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