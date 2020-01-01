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Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября
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Новоиспеченный нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин проведет свой первый матч во второй половине сентября. Об этом сообщил источник, знающий о травме игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
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Источник: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не раньше конца сентября

Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб "Спартак" не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС Спорт вчера в 14:12
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Восстановление Кокорина затягивается. И пока это не проблема для «Спартака»

Спорт день за днем вчера в 16:43
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Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября

Metaratings вчера в 15:23
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Стало известно, когда Кокорин дебютирует за «Спартак»

Sport.ru вчера в 15:15
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