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Кокорин еще раз рассказал про переход из «Зенита» в «Сочи»
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Нападающий Александр Кокорин рассказал о переходе из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно.В источнике
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Кокорин об аренде в «Сочи»: мне сказали, что не все решает тренер

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