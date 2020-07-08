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Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
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Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин вернется в Петербург, чтобы отобрать очки у друзей. Прогноз на «Зенит» — «Сочи»

Sport24.ru вчера в 19:15 
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Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

Soccer.ru вчера в 15:08
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Александр Кокорин прилетел с «Сочи» на матч с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 15:26
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