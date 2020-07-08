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Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
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Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
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Медведев: Кокорин сможет сыграть против «Зенита», Мостовой - нет

Находящийся в аренде в "Сочи" нападающий Александр Кокорин сможет принять участие в матче чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", а полузащитник Андрей Мостовой не сыграет, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 03:38
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Спорт-Экспресс 10:55
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