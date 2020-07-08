Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

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Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба. В источнике