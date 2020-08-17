НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Кокорина
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Pravda.Ru
  • Inkazan
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Петербургский дневник
  • Нева Спорт
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Тульский футбол
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 12 футболистов Российской Премьер-Лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

РУСАДА протестировало на допинг Александра Кокорина и еще 11 игроков РПЛ

BetOn 11:15
alt

РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Кокорина

Чемпионат 10:55
alt

РУСАДА протестировало на допинг Кокорина

Sport24.ru 10:33 
реклама
Главное
Новости