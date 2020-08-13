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Российская газетаРоссийская газета
Кокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»
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Сообщается, что экс-нападающий "Зенита" точно не поможет своей новой команде в предстоящих матчах чемпионата России против "Ахмата" и "Уфы". Также он пропустил игру первого тура против "Сочи". 29-летний Кокорин в статусе свободного агента подписал контракт с красно-белыми нынешним летом.В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.Газета.Ru07:47
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Кокорин не поможет «Спартаку» в ближайших матчах

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Sportbox.RU 07:50
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