Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.

Газета.Ru

07:47