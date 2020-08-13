Кокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»
Сообщается, что экс-нападающий "Зенита" точно не поможет своей новой команде в предстоящих матчах чемпионата России против "Ахмата" и "Уфы". Также он пропустил игру первого тура против "Сочи". 29-летний Кокорин в статусе свободного агента подписал контракт с красно-белыми нынешним летом.В источнике У Кокорина мышечная травма, Урунов перенес вирус и три недели не мог тренироваться. Сейчас он работает вместе с командой плюс вместе с тренером по физподготовке выполняет дополнительные упражнения. Динамика положительная. Надеемся, он будет играть как можно скорее.Газета.Ru07:47