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Тедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча второго тура Российской премьер-лиги рассказал о восстановлении форварда команды Александра Кокорина.В источнике
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Подробнее о событии
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Что с Кокориным? Готов ли «Спартак» уйти с поля в знак протеста? Когда будут трансферы? Очень грамотный Тедеско перед «Ахматом»

Матч ТВ 09:14
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Кокорин не поможет «Спартаку» в ближайших матчах

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Тедеско не уверен в сроках возвращения Кокорина в строй

Sportbox.RU 07:50
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