Тедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча второго тура Российской премьер-лиги рассказал о восстановлении форварда команды Александра Кокорина. В источнике