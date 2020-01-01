Кокорин из-за травмы сыграет за «Спартак» не раньше конца сентября

Нападающий Александр Кокорин, проходящий в настоящие время реабилитацию после полученной травмы, впервые сыграет за «красно-белых» не раньше конца сентября, рассказал источник ТАСС. 29-летний футболист, подписавший контракт со «Спартаком» в начале августа, травмировался на одной из тренировок.