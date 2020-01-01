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Кокорин из-за травмы сыграет за «Спартак» не раньше конца сентября
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Нападающий Александр Кокорин, проходящий в настоящие время реабилитацию после полученной травмы, впервые сыграет за «красно-белых» не раньше конца сентября, рассказал источник ТАСС. 29-летний футболист, подписавший контракт со «Спартаком» в начале августа, травмировался на одной из тренировок.В источнике
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С чего всё начиналось
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Источник: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не раньше конца сентября

Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб "Спартак" не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС Спорт 14:12
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Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября

Metaratings 15:23
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Стало известно, когда Кокорин дебютирует за «Спартак»

Sport.ru 15:15
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ТАСС: Кокорин не сыграет за «Спартак» до конца сентября

Матч ТВ 14:59
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