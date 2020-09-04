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Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
Комсомольская правда
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Напомним, Александр Кокорин перешёл в "Спартак" в начале августа как свободный агент. Нападающий пока не сыграл за москвичей ни одной игры из-за травмы.В источнике
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Кокорин: будет эффектно дебютировать в дерби с ЦСКА

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Александр Кокорин: будет эффектно, если дебютирую за «Спартак» в матче с ЦСКА

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Александр Кокорин: «Будет эффектно дебютировать в матче против ЦСКА»

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