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Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
Комсомольская правда
  • CT news0:56
Напомним, Александр Кокорин перешёл в "Спартак" в начале августа как свободный агент. Нападающий пока не сыграл за москвичей ни одной игры из-за травмы.В источнике
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Кокорин тренируется в общей группе без ограничений

Soccer.ru 11:49
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Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» без ограничений

Советский спорт 11:45
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Александр Кокорин: будет эффектно, если дебютирую за «Спартак» в матче с ЦСКА

Чемпионат 07:16
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