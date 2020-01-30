Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»

Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".