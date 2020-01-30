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Газета.RuГазета.Ru
Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»
Soccernews.ru
  • Пятый канал0:34
  • Телеканал 360°1:18
Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".В источнике
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С чего всё начиналось
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Открепили в ссылку: основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу

Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
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