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Кокорин хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020
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На сборах раньше были суперигры между российскими и украинскими командами. Сейчас это все прекратилось понятно из-за чего.В источнике
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Кокорин: «Спасибо „Сочи“, что забрали меня и платят хорошие деньги. Деньги „Зенита“ пусть будут на их совести»

Бомбардир.ру 15:38
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Кокорин: спасибо «Сочи», что забрали меня и хорошо платят. Уже забыл о 18 тыс. от «Зенита»

Чемпионат 15:30
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Большое интервью Кокорина: «Хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020». ВИДЕО

Sport.ru 15:14
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