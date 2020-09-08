НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин намерен попасть в заявку «Спартака» на игру против ЦСКАГазизов опроверг интерес «Спартака» к КузяевуКокорин мог оказаться в «Фиорентине» благодаря сыну КапеллоГазизов заявил, что «Спартак» не продаст Жиго ни за какие деньгиКомментатор Василий Уткин верит в трансфер КокоринаГлавноеГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US OpenНападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»Газета MetroНападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»Российская газета228Пятый канал0:23CT news0:56В августе "Спартак" подписал контракт с 29-летним нападающим Александром Кокориным. Он перешел в московский клуб в статусе свободного агента.В источнике Комментировать242Подробнее о событии «Сделаем красиво», — говорил Кокорин, приходя в «Спартак». Переход в «Рому» — это красиво?Чемпионат вчера в 09:00Кокорина зовут в «Рому» из-за травмы итальянского таланта Дзаньоло. За 8 месяцев он порвал кресты на обеих ногахSport24.ru вчера в 07:00 Итальянские СМИ: Кокорин готов пойти на понижение зарплаты в «Роме»Матч ТВ вчера в 01:08рекламаЕщё по темеКокорин намерен попасть в заявку «Спартака» на игру против ЦСКАГазизов опроверг интерес «Спартака» к КузяевуКокорин мог оказаться в «Фиорентине» благодаря сыну КапеллоГазизов заявил, что «Спартак» не продаст Жиго ни за какие деньгиКомментатор Василий Уткин верит в трансфер КокоринаГлавноеГол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом»Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US OpenНападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»Новости