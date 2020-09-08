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Нападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»
Российская газета
  • Пятый канал0:23
  • CT news0:56
В августе "Спартак" подписал контракт с 29-летним нападающим Александром Кокориным. Он перешел в московский клуб в статусе свободного агента.В источнике
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