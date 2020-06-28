Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина.