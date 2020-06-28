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Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
78.ru
  • 78.ru0:21
Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина.
Чемпионат вчера в 17:40
Подробнее о событии
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Кокорин нарушил правила социального дистанцирования на дне рождения друга

Metaratings 02:43
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин нарушил правило социального дистанцирования

Sport.ru 02:30
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Кокорина вслед за Азмуном могут оштрафовать за нарушение правил социальной дистанции

78.ru 03:21
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