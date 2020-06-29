НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболуВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеПамятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка АнглииProstoProSportКокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанцииГазета.Ru7Газета.RuВести.RuПетербургский дневникSoccernews.ruНева СпортЧемпионатЕвро-футбол.руКак утверждает Spоrt24, нападающий нарушил социальную дистанцию. На снимке присутствуют десять человек. Они стоят близко друг к другу и обнимаются.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кокорин на дне рождения друга грубо нарушал правила социальной дистанцииMetaratings 02:43Нападающий «Сочи» Александр Кокорин нарушил правило социального дистанцированияSport.ru 02:30Кокорин выложил фото, на котором он не соблюдает дистанцию с людьми. За это «Зенит» оштрафовал АзмунаФутбол России 01:14рекламаГлавноеСмолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболуВиктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКААмериканец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-ВегасеПамятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка АнглииНовости