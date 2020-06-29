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Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
Газета.Ru
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Как утверждает Spоrt24, нападающий нарушил социальную дистанцию. На снимке присутствуют десять человек. Они стоят близко друг к другу и обнимаются.В источнике
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Кокорин на дне рождения друга грубо нарушал правила социальной дистанции

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин нарушил правило социального дистанцирования

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Кокорин выложил фото, на котором он не соблюдает дистанцию с людьми. За это «Зенит» оштрафовал Азмуна

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