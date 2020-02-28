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Кокорин рассказал о планах по возвращению в сборную
Евро-футбол.ру
  • Известия0:50
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о целях на ближайшие полгода. В частности, Кокорин хочет войти в состав сборной на чемпионате Европы-2020.В источнике
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Кокорин намерен вернуться в сборную России

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Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро

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Кокорин: надеюсь попасть в состав сборной на Евро

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