НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МР7.руМР7.ру
Кокорин надеется сыграть за сборную России на Евро-2020
Евро-футбол.ру
  • Известия0:50
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды доиграет сезон в «Сочи», намерен вернуться в сборную России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года. По словам футболиста, он поставил перед собой цель быть в хорошей форме, здоровым и выходить на поле в каждой игре.В источнике
7
С чего всё начиналось
alt

Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт 07:00
Подробнее о событии
alt

Кокорин намерен вернуться в сборную России

Sport.ru 08:59
alt

Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро

РИА Новости 08:18
alt

Кокорин: надеюсь попасть в состав сборной на Евро

Футбол России 07:36
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости