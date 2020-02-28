Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды доиграет сезон в «Сочи», намерен вернуться в сборную России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года. По словам футболиста, он поставил перед собой цель быть в хорошей форме, здоровым и выходить на поле в каждой игре.В источнике
Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы.