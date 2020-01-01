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Кокорин высказался о Роналдо, Левандовски и Суаресе
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, высказался о некоторых форвардах мирового уровня.В источнике
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Кокорин высказался о Роналдо, Левандовски и Суаресе

Soccernews.ru 16:57
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Кокорин: Суарес неуклюжий. Бегает, спотыкается, но в итоге забивает. Что с него взять?

Чемпионат 16:36
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Кокорин: «Суарес – неуклюжий нападающий, что с него взять?»

Бомбардир.ру 16:30
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