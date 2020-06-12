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Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
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Душа лежит к футболу, как в Испании. Но без разницы, где себя пробовать — в Италии, Англии. Хочется пожить в Европе, посмотреть.В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин: «Веду переговоры с командами из Европы»

Sport.ru вчера в 17:59
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Кокорин: мой приоритет - поехать в Европу. Душа лежит к футболу, как в Испании

Футбол России вчера в 16:23
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Кокорин: идут диалоги с «Ромой», «Марселем» и прочими. Мой приоритет — Европа

Чемпионат вчера в 15:29
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