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Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
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Душа лежит к футболу, как в Испании. Но без разницы, где себя пробовать — в Италии, Англии. Хочется пожить в Европе, посмотреть.В источнике
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Кокорин сообщил о переговорах с «Ромой» и «Марселем»

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