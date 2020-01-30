Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу
Футболист "Зенита" Александр Кокорин после истории с несостоявшимся переходом в "Сочи" разочаровался в питерском клубе. Футболист хочет разорвать действующий контракт и уехать в Европу. По сведениям "Известий", представители Кокорина сейчас ведут переговоры о расторжении.В источнике
С чего всё начиналось
Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Спорт-Экспресс вчера в 06:36