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Pravda.RuPravda.Ru
Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу
24СМИ
  • Пятый канал0:34
  • Телеканал Санкт-Петербург1:07
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  • РЕН ТВ0:11
Футболист "Зенита" Александр Кокорин после истории с несостоявшимся переходом в "Сочи" разочаровался в питерском клубе. Футболист хочет разорвать действующий контракт и уехать в Европу. По сведениям "Известий", представители Кокорина сейчас ведут переговоры о расторжении.В источнике
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С чего всё начиналось
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Открепили в ссылку: основной вариант для Кокорина — отъезд в Европу

Игроку стоит поторопиться, так как трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели. Представители Кокорина сейчас пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Известия 29 января в 16:01
Подробнее о событии
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Кокорин рассказал, что присоединится к «Зениту-2»

РЕН ТВ вчера в 10:07
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Кокорин сообщил, что завтра присоединится к «Зениту-2»

Спорт-Экспресс вчера в 06:36
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Кокорин ответил на вопрос о возможном расторжении контракта с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 06:20
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