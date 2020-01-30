Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

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Футболист "Зенита" Александр Кокорин после истории с несостоявшимся переходом в "Сочи" разочаровался в питерском клубе. Футболист хочет разорвать действующий контракт и уехать в Европу. По сведениям "Известий", представители Кокорина сейчас ведут переговоры о расторжении. В источнике