Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом. По словам футболиста, уже завтра он появится в «Зените-2». При этом форвард подчеркнул, что принимать решение о своей дальнейшей карьере он будет после сборов.