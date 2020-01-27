Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»
Александр Кокорин отказывается покидать "Зенит". По словам агента, он не поедет с арендовавшим его "Сочи" на второй зимний сбор. При этом сам нападающий с большой долей вероятности прекратит занятия с основной командой петербуржцев.В источнике
С чего всё начиналось
Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует сегодня в Турции. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» сообщил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов.