Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»

Александр Кокорин отказывается покидать "Зенит". По словам агента, он не поедет с арендовавшим его "Сочи" на второй зимний сбор. При этом сам нападающий с большой долей вероятности прекратит занятия с основной командой петербуржцев.