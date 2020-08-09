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Кокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛ
Российская газета
  • Телеканал 360°1:33
Стал известен состав "Спартака" на поединок 1-го тура РПЛ против "Сочи", который начнется в 20 часов по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".В источнике
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