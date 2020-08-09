НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионатаСудья матча «Спартак» — «Сочи» удалил аккаунт в Instagram«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиИзвестный комментатор назвал судью Казарцева негодяемЭкс-арбитр Федотов назвал «цирком» второй пенальти в ворота «Спартака»ГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионатаЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Ферстаппен вышел на второе место в зачете пилотов «Формулы-1»Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Бостоном»«Уфа» и «Краснодар» объявили составы на матч первого тура РПЛNewInformКокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛРоссийская газета121Телеканал 360°1:33Стал известен состав "Спартака" на поединок 1-го тура РПЛ против "Сочи", который начнется в 20 часов по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".В источнике Комментировать185Подробнее о событии Тедеско: «Кокорин сказал, что не сможет играть. Принимаем и уважаем его мнение»Sport24.ru 15:32 Тедеско: Кокорин сказал мне, что сыграть с «Сочи» не сможетЧемпионат 15:31Кокорин рассказал о сроках восстановления после травмыProstoProSport 15:10 рекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионатаСудья матча «Спартак» — «Сочи» удалил аккаунт в Instagram«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиИзвестный комментатор назвал судью Казарцева негодяемЭкс-арбитр Федотов назвал «цирком» второй пенальти в ворота «Спартака»ГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионатаЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Ферстаппен вышел на второе место в зачете пилотов «Формулы-1»Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Бостоном»«Уфа» и «Краснодар» объявили составы на матч первого тура РПЛНовости