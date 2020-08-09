НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Кокорин объяснил, почему пропускает матч «Спартака» с «Сочи»
Российская газета
  • Российская газета
  • Комсомольская правда
  • Спорт-Экспресс
  • Gazeta.SPb
  • Моя Москва.онлайн
  • Sports.ru
  • Народные новости
  • NewInform
  • Футбол России
  • Metaratings
  • iReactor
  • Soccernews.ru
  • ГЛАС.RU
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
  • Матч ТВ
  • ТК Звезда
  • RT на русском
  • Soccer.ru
  • Спорт уик-энд
  • Гол.ру
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин сообщил РИА Новости, что не сыграет с "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы.В источнике
109
Подробнее о событии
alt

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Кокорина в заявке на матч с «Сочи»

Чемпионат 12:28
alt

Кокорин присутствует на матче «Спартак» – «Сочи» вместе с женой и сыном

Sports.ru 14:17
alt

Кокорин рассказал о травме и сроках восстановления

Metaratings 14:01
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости