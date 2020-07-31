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Кокорин прокомментировал свой переход в московский «Спартак»
Нева Спорт
  • Комсомольская правда1:44
  • Life.ru0:08
  • ТК Звезда0:51
Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свой переход в стан-красно-белых. Об этом он поведал в интервью клубному YouTube-каналу.В источнике
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Кокорин прокомментировал переход в «Спартак»

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