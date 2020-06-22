Кокорин носит маску из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram фотографию в особенной защитной маске. По данным Metaratings, маска выполнена из натуральной крокодиловой кожи и стоит почти 30 тысяч рублей.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин приобрёл маски для лица из натуральной крокодиловой кожи, каждая из которых стоит по 29 500 рублей. По информации Metaratings.ru, у футболиста их, как минимум, две — чёрная и синяя. Маски делают на заказ в одном из элитных московских ателье.