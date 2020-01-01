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Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
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  • Газета.Ru
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.В источнике
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Кокорин рассказал, что связывает Смолова и «Володю-массажиста»

NewInform вчера в 16:58
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В «Сочи» заявили, что РПЛ возобновят не раньше 7 июня

Бомбардир.ру вчера в 15:40
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Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен

RT на русском вчера в 14:31
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