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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.В источнике
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Кокорин раскрыл подробности личного контракта с «Зенитом»

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Кокорин: я договаривался с «Зенитом» не на бумаге, а на словах

РИА Новости 02:41
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Александр Кокорин: С «Зенитом» договаривались не на бумагах, а на словах – все вышло по-другому

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