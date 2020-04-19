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Кокорин рассказал о своем отношении к Путину
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • TUT.BY
  • Bookmaker-ratings.ru
Российский футболист Александр Кокорин высказался о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.В источнике
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Александр Кокорин
российский футболист
Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивным, молодым патриотом страны. Не видел, что есть в нашей системе. Я не разочаровался в президенте, разочаровался в системе. Поэтому я чуть расстроился. Если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет.
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Кокорин: «Если раньше для меня был 100% авторитетом наш президент, то сейчас - я сам для себя»

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