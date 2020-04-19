Александр Кокорин российский футболист

Когда у меня была аватарка с Путиным, я был наивным, молодым патриотом страны. Не видел, что есть в нашей системе. Я не разочаровался в президенте, разочаровался в системе. Поэтому я чуть расстроился. Если раньше для меня авторитетом был президент, то теперь я сам для себя авторитет.