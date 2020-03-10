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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
АиФ Санкт-Петербург
  • Piter.tv0:46
  • 78.ru0:26
Ранее СМИ сообщили, что футболист не видит смысла возвращаться в стан сине-бело-голубых из-за якобы испорченных отношений с клубом.В источнике
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Кокорин в «КраСаве»: в «Зените» не получал даже 18 тысяч, продал все тачки, еще в «Кофемании» помирился с Паком

Sports.ru вчера в 15:34
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«Данная информация не является действительной!» Кокорин опроверг слова про нежелание возвращаться в «Зенит»

Фонтанка.Ру вчера в 11:15
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Кокорин опроверг информацию о том, что у него нет желания возвращаться в «Зенит»

Sport24.ru вчера в 09:16 
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