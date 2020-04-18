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Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом»
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», опроверг слухи о том, что он договорился о переходе в московский «Локомотив».В источнике
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Кокорин о том, что надо сделать «Зениту»: «Хотя бы позвонить, спросить, как я»

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Кокорин опроверг информацию о переходе в «Локомотив» и рассказал, куда может уйти из «Зенита»

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Кокорин опроверг слухи о договоренностях с «Локомотивом» по трансферу

РИА Новости 15:16
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