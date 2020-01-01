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Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
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Александр Кокорин, играющий на позиции форварда ФК «Сочи», опубликовал в личном аккаунте в «Инстаграм» фото, на котором он запечатлен в авторской защитной маске, стоящей около тридцати тысяч рублей. По информации Metaratings, данная маска была сшита по особому заказу спортсмена.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин показал фото в маске из кожи крокодила стоимостью 30 тысяч рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин приобрёл маски для лица из натуральной крокодиловой кожи, каждая из которых стоит по 29 500 рублей. По информации Metaratings.ru, у футболиста их, как минимум, две — чёрная и синяя. Маски делают на заказ в одном из элитных московских ателье.
Metaratings 05:13
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Кокорин удивил необычными масками по 29,5 тысяч рублей. ФОТО

Sport.ru 06:25
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Кокорин сфотографировался в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тыс. рублей

Чемпионат 06:13
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Кокорин показал маску за 29 500 рублей

Спорт день за днем 06:13
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