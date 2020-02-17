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Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»
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Знаю возможности Нобоа и других игроков команды. Ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат.В источнике
Александр Кокорин
Российский футболист
На мой взгляд, команда показала, что может играть агрессивно, атаковать, она в хорошем состоянии. Понятно, что время наиграть связи еще есть, но первый шажок уже сделан. Такое ощущение, что уже несколько месяцев тренируюсь с ребятами, поскольку было мало ошибок и результат хороший.
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Кокорин: «Кажется, что тренируюсь с „Сочи“ уже несколько месяцев»

Sport.ru вчера в 15:29
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Кокорин: такое ощущение, что пару месяцев тренируюсь с игроками «Сочи»

РИА Новости вчера в 15:16
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Кокорин: «Такое ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с „Сочи“»

Sport24.ru вчера в 15:15 
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