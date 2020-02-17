Кокорин: ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь в составе «Сочи»
Знаю возможности Нобоа и других игроков команды. Ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат.В источнике На мой взгляд, команда показала, что может играть агрессивно, атаковать, она в хорошем состоянии. Понятно, что время наиграть связи еще есть, но первый шажок уже сделан. Такое ощущение, что уже несколько месяцев тренируюсь с ребятами, поскольку было мало ошибок и результат хороший.
РИА Новости вчера в 15:16