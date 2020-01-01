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Кокорин остался доволен своей игрой в матче с «Уралом»
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Нападающий "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Уралом".В источнике
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Александр Кокорин: «Не забил? Главное — играть и выигрывать»

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