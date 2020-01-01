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Кокорин останется в «Сочи» до завершения сезона РПЛ
Спорт уик-энд
  • Телеканал 360°1:00
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", текущий сезон доиграет в сочинской команде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Василий Конов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин останется в аренде в «Сочи» до конца чемпионата

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находившийся с февраля в аренде в "Сочи", останется там до фактического окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
ТАСС Спорт вчера в 15:08
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