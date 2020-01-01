НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» не исключает ухода КокоринаКокорин подтвердил, что получил травму уже в «Спартаке»Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулосьГлавное«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата РоссииОпубликовано видео победного удара Поветкина в бою с Уайтом«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболуМалафеев объяснил, почему «Зенит» не стал покупать АхметоваSoccer.ruКокорин отказался комментировать информацию о переходе в «Рому»Комсомольская правда11Комсомольская правдаSports.ruFootballHDНевские НовостиФутбол РоссииМатч ТВRT на русскомСпорт-ЭкспрессСоветский спортНева СпортЧемпионатНападающий "Спартака" Александр Кокорин отказался комментировать информацию о возможном трансфере в "Рому".В источнике Комментировать5Подробнее о событии Александр Кокорин: «„Рома“? Сосредоточен на том, чтобы выйти на поле»Спорт-Экспресс 16:05Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»Советский спорт 15:02Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Рому»Sport.ru 14:59рекламаЕщё по теме«Спартак» не исключает ухода КокоринаКокорин подтвердил, что получил травму уже в «Спартаке»Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулосьГлавное«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата РоссииОпубликовано видео победного удара Поветкина в бою с Уайтом«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболуМалафеев объяснил, почему «Зенит» не стал покупать АхметоваНовости