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Кокорин отказался комментировать информацию о переходе в «Рому»
Комсомольская правда
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Нападающий "Спартака" Александр Кокорин отказался комментировать информацию о возможном трансфере в "Рому".В источнике
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Александр Кокорин: «„Рома“? Сосредоточен на том, чтобы выйти на поле»

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Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»

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Кокорин отреагировал на слухи о переходе в «Рому»

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