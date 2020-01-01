НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Кокорин отреагировал на информацию об интересе «Ромы»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Чемпионат
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопрос по поводу интереса со стороны итальянского футбольного клуба «Рома».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Кокорин ответил на вопрос о возможном переходе в «Рому»

Metaratings 14:31
alt

Кокорин отказался комментировать информацию о переходе в «Рому»

Soccer.ru 14:20
alt

Кокорин отреагировал на информацию об интересе «Ромы»

Матч ТВ 14:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости