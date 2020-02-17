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Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи»
Российская газета
  • Пятый канал2:33
  • Телеканал 360°0:34
  • Вести.Ru0:24
  • Москва 241:04
Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи»Похоже, нападающий Александр Кокорин все же стал играть за «Сочи». В первом же матче он забил мяч за команду.В источнике
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