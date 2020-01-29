Кокорин отправился на сбор «Зенита-2»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что вылетает на сборы в Турцию. Там он должен присоединиться ко второй команде петербургского клуба, куда его перевели после отказа от аренды в «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Во вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в "Зените-2". Сам Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор "Зенита" он не поедет.
Спорт-Экспресс вчера в 08:55