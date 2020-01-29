Во вторник супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в "Зените-2". Сам Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор "Зенита" он не поедет.