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«Спартак» намерен сделать предложение Кокорину
Тульский футбол
  • Известия0:22
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак». В ближайшее время москвичи намерены сделать ему предложение. Ранее источник сообщил, что Кокорин планирует заработать 10 млн евро за три года, но сам игрок на эту информацию не отреагировал.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделает предложение Кокорину

Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение. Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона.
Sport24.ru 09:00 
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