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Кокорин переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой. Девочка из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении.В источнике
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Кокорин переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой

Футбол России 13:14
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Кокорин переводит миллион рублей на лечение девочки и призывает футболистов присоединиться

Спорт-Экспресс 12:35
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Кокорин переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой

Sportbox.RU 12:23
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