Кокорин переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой. Девочка из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении.