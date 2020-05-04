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Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин перечислил миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой из Северной Осетии, которая страдает спинальной мышечной атрофией второго типа.В источнике
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Кокорин перевёл 1 млн рублей на лечение девочки из Владикавказа

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Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки

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