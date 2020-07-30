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Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Спорт-Экспресс
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Футболист Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Он переходит в клуб в статусе свободного агента, сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
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Илья Геркус
российский предприниматель
Всё, Кокорин уже в „Спартаке“. Крайне рискованный трансфер всё-таки случился.ИА Красная Весна08:35
С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Metaratings вчера в 12:40
Подробнее о событии
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СМИ: В пятницу Кокорин посетит музей «Спартака»

Матч ТВ 11:22
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Долгое путешествие из Петербурга в «Спартак». Кокорин переходит в клуб, отказавший ему 20 лет назад

Советский спорт 13:04
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Кокорин в «Спартаке» — перчатка в лицо «Зениту» или бессмысленная идея? Мы все объясним

Sport24.ru 10:00 
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